Ходорковский встал на защиту Стрелкова

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский, отсидевший 10 лет в тюрьме из-за конфликта с президентом России Владимиром Путиным, призвал оправдать сепаратиста Игоря Стрелкова (Гиркина), так как он был арестован «по политическим мотивам».

«Я считаю Стрелкова преступником в соответствии с решением голландского суда по делу о сбитом гражданском самолете. Я считаю Стрелкова преступником, осуществившим по заказу Кремля вооруженную провокацию в Украине в 2014 году. Я не веду учет всех его преступлений, но, возможно, их гораздо больше, и я не суд, чтобы признать его виновным или оправдать.

Не является преступлением выражение любого, даже крайне неприятного мнения, а значит, нынешнее обвинение Гиркину противоправно и делает из него человека, преследуемого в России по политическим мотивам. И по этому обвинению он должен быть оправдан.

Если человека преследуют по политическим мотивам, и он обращается за помощью к конкретному правозащитному адвокату, адвокат не должен отказывать в защите по причине личности обвиняемого. Те, кто полагают, что враги должны быть лишены права на защиту или что их можно преследовать по политическим мотивам – это люди, вполне достойные стать частью путинского режима», - написал Ходорковский в соцсетях.