Пассажир покончил с собой на борту Turkish Airlines

Трагический инцидент произошел на борту самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Марракеш.

Из-за суицида одного из пассажиров экипаж принял решение о вынужденной посадке в столице Алжира.

Пассажир вызвал подозрения, когда провел много времени в туалете и не выходил оттуда.

Отмечается, что экстренные меры были предприняты после того, как экипаж заметил подозрительное поведение пассажира. Была взломана дверь в туалетную комнату, и мужчину вытащили из нее. Однако, несмотря на срочные медицинские усилия, спасти его не удалось.