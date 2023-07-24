Что Армения готовит у границы Азербайджана? официальное заявление
Сегодня, 26 июля, Армения готовится совершить очередную провокацию у погранично-пропускного пункта Азербайджана в Лачинском районе.
С этой оперативной информацией выступила Государственная Пограничная Служба Азербайджана. По информации, с целью совершения провокации на армянской территории планируется скопление транспортных средств.
Госпогранслужба призывает Армению воздержаться от провокационных действий, служащих обострению ситуации, и возлагает всю ответственность за последствия на армянскую сторону.