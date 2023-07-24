Эрдоган об урегулировании палестино-израильского конфликта

Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе признания факта сосуществования двух независимых государств, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре после переговоров с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

«Путь к справедливому и прочному миру в регионе лежит через признание видения сосуществования двух государств. Мы оказывали сильную поддержку делу Палестины и продолжим ее. Турция продолжит проявлять солидарность с народом Палестины», - сказал он.

По словам Эрдогана, в Анкаре исходят из того, что «столицей Палестины на основе параметров ООН и в рамках границ 1967 года является Иерусалим». «Турция считает неприемлемыми попытки пересмотра статуса Иерусалима и мечети Аль-Акса», - добавил турецкий президент.

По его мнению, в урегулировании палестино-израильского конфликта должны активно участвовать ООН и международное сообщество.