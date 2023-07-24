Иран является одной из главных опор для РФ в войне против Украины, военное партнерство между странами продолжает углубляться. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

Комментируя строительство завода по изготовлению ударных иранских БПЛА в РФ, Патель заметил, что "Иран остается главной военной опорой России": "Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников".

Представитель Госдепа напомнил, что дроны используются для почти ежедневных обстрелов территории Украины, и сейчас "партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться".