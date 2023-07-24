Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:23

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве миролюбивого Сергея Викторовича Лаврова осталась позади. Байрамов с Мирзояном сошлись в одном – встреча и переговоры завершились безрезультатно. Хотя нотки пессимизма проскользнули в голосе и речи Байрамова, как и в исповеди Мирзояна задолго до начала переговоров, в дозволенные для журналистов минуты церемониального акта. Байрамов открыто сказал, что «результаты переговоров уступают динамике». То есть глава внешнеполитического ведомства Азербайджана изначально не рассчитывал на ощутимые результаты. Видимо остался неприятный осадок с брюссельского рандеву. Да и вступительная речь Мирзояна в той же церемониальной части не оставила шансов Азербайджану и России. Глава МИД Армении вновь завернул не в тот коридор. Оставив в сторону все еще невыполненные Арменией главные требования Трехстороннего соглашения, в первую очередь, вопрос вывода неразбитых остатков армянских комбатантов из зоны ответственности российских войск, Мирзоян оседлал своего конька – искусственно раздутую проблему Лачинской дороги.

Гораздо позже, Байрамов мастерски воспользовался «моментом истины», разбив аргумент Мирзояна своей излюбленной дедуктивной логикой. Глава МИД Армении пытался убедить «третейского судью» Лаврова, что карабахские армяне столкнулись с гуманитарной катастрофой якобы из-за перекрытия Лачинской дороги. Но Байрамов обвинил своего визави в коварстве и политическом шантаже. Поскольку эти же карабахские армяне вопреки здравому разуму перекрыли дорогу из Агдама в Аскеран, лишив себя доступа к продовольственным товарам на территории своей же страны – Азербайджана. К тому же, и Мирзоян, как и его политический и государственный лидер не ставят под сомнение принадлежность мест проживания армян в Карабахе к Азербайджану. С какой же целью горстка сепаратистов лишает жителей региона доступа к продовольственным товарам, провоцируя конфронтацию с центральной властью, усугубляя военно-политическую ситуацию, обрекая армянских жителей Карабаха на жизненные невзгоды? Все подобные инсинуации, которые использует армянская сторона, отдаляют перспективу подготовки и подписания всеобъемлющего мирного соглашения. Почему Байрамов и Мирзоян не могут найти общие точки соприкосновения? А потому что армянская повестка сильно отличается от сформулированных Байрамовым на встрече принципов урегулирования. Армянская сторона сконцентрировалась на следующих задачах своей дипломатии: 1) не допустить реализации «Зангезурского коридора», пути сообщения азербайджанцев с Нахчыванской Автономией, 2) максимально задержать на территории Азербайджана свою десятитысячную армию, 3) вернуть к жизни умерщвленную Азербайджаном порочную идеологему «миацума». Вот почему армянская сторона прибегает к перманентным политическим манипуляциям, как точно выразился Байрамов, будь то на «брюссельской площадке», либо «московском треке».

В свою очередь Байрамов озвучил довольно четкую и недвусмысленную повестку азербайджанской стороны: 1) Армения должна прекратить попытки воспрепятствования мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, 2) Безусловное подтверждение Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана словом и делом, 3) Безоговорочный вывод армянских вооруженных сил, которые до сих пор вопреки обязательствам находятся на территории Азербайджана. Позиция Армении ущербна и бесперспективна, ибо Азербайджан в лучших традициях таких передовых стран, как Испания, Франция и даже Канада, в условиях формирующегося нового миропорядка вооруженный доминантой «права сильнейшего» и «права силы», справедливо пытается добиться полной ликвидации последних ростков политического сепаратизма. Если Армения жаждет мира и не рассчитывает на неореваншизм, то она просто обязана кооптировать свои усилия с Азербайджаном для полного претворения в жизнь подписанного в той же Москве Трехстороннего соглашения. То есть правительство Армении должно окончательно выполнить взятые на себя обязательства. Армянская дипломатия в лице Мирзояна не только отвергает однозначные результаты 44-дневной войны, но рассчитывает на главную политическую смекалку, принятую за основу на необъятном Востоке: «либо хан умрет, либо ишак». То есть всячески затягивает время. В условиях полной неопределенности, как считают в Ереване, время работает на армян и на башни Кремля. Пессимизм и самого Лаврова подпитывается этой странной реальностью.