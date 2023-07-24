Республиканцы угрожают Байдену

«Прямо сейчас... соответствующие комитеты продолжают расследования, — заявил в беседе с журналистами спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. - Если правительственные ведомства... лишат нас возможности получить информацию, которую мы запрашиваем, это приведет к расследованию о возможности импичмента».

«Голос Америки» передает, что три комитета в контролируемой республиканцами Палате представителей расследуют бездоказательные обвинения в финансовых нарушениях со стороны Джо Байдена, его сына Хантера и других членов семьи президента. В Белом доме эти предположения охарактеризовали как «безумные теории заговора».

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что инициирует расследование о возможности импичмента президента Джо Байдена, если администрация не предоставит информацию, запрошенную комитетами Палаты представителей, которые ведут расследование в отношении президента и его семьи.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не придала значения намерениям республиканцев, замечает издание. «Он [президент] сосредоточен на [проблемах, которые волнуют] семьи американцев, но они [республиканцы] хотят фокусироваться на его семье. Они могут делать все, что захотят, но мы не будем на это отвлекаться», — сказала Жан-Пьер.

Республиканцы в нижней палате Конгресса начали обсуждать идею импичмента Байдена вскоре после того, как получили незначительное большинство на ноябрьских выборах, а некоторые из них призвали к голосованию, чтобы признать незаконными оба импичмента бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, напоминает «Голос Америки».

Маккарти пообщался с журналистами за день до того, как Хантер Байден, как ожидается, признает себя виновным по двум обвинениям. Одно из правонарушений касается неуплаты подоходного налога. Другое обвинение, связанное с незаконным получением оружия, не дойдет до суда, так как сын президента заключит соответствующее соглашение о признании вины. Республиканцы также утверждают, что Министерство юстиции США вмешивалось в расследование, которое велось в отношении Хантера Байдена федеральной Налоговой службой. При этом назначенный Трампом прокурор, курировавший расследование, опроверг заявления о том, что на него оказывалось давление со стороны Минюста.

Некоторые из обвинений республиканцев против Байдена и его семьи связаны с украинской энергетической компанией Burisma, которая сыграла ключевую роль в первом импичменте Трампа в 2019 году. Тогда демократы обвинили экс-президента в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского с целью начать расследование в отношении Байденов. Сенат позже оправдал Трампа. Маккарти сослался на отчет ФБР, содержащий заявления неизвестного информатора, который утверждает, что должностные лица компании Burisma якобы заплатили Хантеру и Джо Байденам по 5 миллионов долларов в 2015 и 2016 годах в обмен на их помощь в увольнении украинского прокурора, расследовавшего деятельность энергетической компании. Утверждения о правонарушениях Байдена в Украине были опровергнуты бывшим помощником Трампа Львом Парнасом: «Нет никаких доказательств того, что Джо или Хантер Байден вмешивались в украинскую политику, и никогда не было», — написал Парнас в письме, направленном им 18 июля в Комитет по надзору Палаты представителей.