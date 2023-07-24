Генштаб о ситуации на фронтах Украины: россияне наступают. Украинцы дают отпор

Как сообщает ведомство, на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе южнее Дубравы Луганской области, а на Бахмутском направлении украинцы успешно отбили атаки россиян.

Российские войска продолжают осуществлять попытки наступления, в частности, в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины в среду, 26 июля.

Кроме того, на Авдеевском направлении под плотным огнем российской авиации и артиллерии украинские военные успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка, что на Марьинском направлении.

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне основные силы бросают на недопущение дальнейшего продвижения украинских войск.

Отмечается, что кроме обстрелов позиций украинских военных, россияне ежедневно обстреливают из авиации и артиллерии десятки прифронтовых населенных пунктов.

В то же время силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинцы закрепляются на достигнутых рубежах. На Бердянском направлении украинцы смогли продвинуться вдоль линии фронта на расстояние от 500 метров и в глубину противника - до 750 метров.