В Северной Корее наблюдаются признаки восстановления экономики за счет России: на местных рынках появился российский сахар, спутниковые снимки показывают поезда, пересекающие границу, а также грузовые корабли с выключенными транспондерами, число которых в три раза превышает трафик в годы пандемии. Вслед за поставками зерна Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею впервые с 2020 года. В конце прошлого года страны восстановили железнодорожное сообщение, которое было приостановлено почти три года. Это позволяет Северной Корее выдержать санкции и продолжить наращивание ядерной энергии. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Правительство США и независимые аналитики считают, что в обмен Северная Корея, вероятно, продает России 152-мм артиллерийские снаряды. По данным исследовательской группы Джеймстаунского фонда, российская армия тратила тысячи таких снарядов ежедневно, и по мере продолжения военных действий ей их не хватало. КНДР обладает миллионами снарядов. Вчера же стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу отправился в Северную Корею с визитом. Это будет первое посещение КНДР делегации во главе с министром обороны России за постсоветское время.

Согласно расчетам Bloomberg News, если бы Северная Корея продавала снаряды по 1000 долларов за штуку, продажа 250 000 снарядов равнялась бы примерно 1% ее ВВП. Это консервативная оценка, поскольку высокий спрос привел к росту цен: 155-мм снаряды, используемые силами НАТО, стоят около 3000 долларов за штуку. Северная Корея в этом году запустила более 70 ракет и могла потратить на это более миллиарда долларов. Это равно примерно 4% ее экономики, которую оценивают в 25 млрд долларов.