На бакинском проспекте нашли боевую гранату фото; видео
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что на проспекте Зия Буниятова в Баку найден боеприпас.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, к указанному месту прибыла группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Обнаруженный при осмотре места боеприпас оказался ручной гранатой RQD-5, пригодной для боевого применения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!