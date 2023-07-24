Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:02

Одним из самых обсуждаемых вопросов сейчас является дальнейшая судьба наступления украинской армии. Российская сторона утверждает, что оно уже отбито, украинцы настаивают на том, что оно продолжается в запланированном формате и еще не достигло полной силы. Использовать нынешнюю новостную ленту для объективной оценки состояния дел на украинско-российском фронте совершенно невозможно – туман войны, господа, густой туман войны. И в этом тумане каждый найдет для себя то, что больше всего отвечает его настроениям и симпатиям, от отбитых на голову российских Z-патриотов до людей, желающих победы Киева.

Поэтому откажемся от новостных сообщений различных источников и поговорим о другом – как украинское наступление коррелируется с военной наукой. Ведь как говорил Карл фон Клаузевиц, «военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно», еще в те времена обозначив серьезный разрыв между сухой военной теорией и практикой боевых действий. Начать следует, как представляется, с главного вопроса: успела ли к началу наступления помощь Запада и была ли она достаточной, чтобы обеспечить качественный перевес для наступления украинской армии? Да, помощь в целом успела. Нет, для обеспечения качественного перевеса и преодоления линий обороны, созданных российской армией, пресловутой «линии Суровикина», она была недостаточной. Но вряд ли это может быть поставлено в вину Западу, поскольку украинско-российский конфликт по своим масштабам – вещь для НАТО аналогов не имевшая с середины прошлого века. И потому на складах попросту не оказалось необходимого количества вооружений, поставка которых могла бы обеспечить этот самый качественный перевес. Российское же командование поступило в привычных для себя традициях – набило передовую линию обороны пехотой и насытило ее не самыми современными видами вооружений. То есть сделало ставку на массовость и низкое качество, что нивелировало превосходство украинцев в суперсовременных, но дорогих западных образцах.

К тому же эти образцы – не все побеждающее «чудо-оружие», пусть и дают значительное преимущество на поле боя. Максимальный эффект от него обеспечивается, если оно: а) применяется внезапно и на узком участке фронта; б) массировано; в) в тесной координации с действиями других сил и средств. Видимо, сочетания этой триединой задачи и не удалось достичь украинскому командованию, что и не позволило ему добиться сколько-нибудь серьезных прорывов ни на одном участке фронта. Еще два серьезных фактора, негативно сказавшихся на ходе наступления. Украинская логистика все еще не приведена к единому стандарту НАТО. В реальности это означает, что даже если ВСУ нащупают точку прорыва, у них не будет возможности подтянуть к нему достаточное количество войск, резервных сил и артиллерии. Кроме того, украинская армия по-прежнему испытывает серьезные проблемы с системами разминирования и преодоления инженерных заграждений, что ведет к серьезным потерям и практически не дает ей сколько-нибудь серьезно продвигаться, прорывая оборону противника. И наступает время для главных вопросов: Утратили ли ВСУ наступательную инициативу? Стоит ли ожидать на украинско-российском фронте серьезных прорывов, которые могут привести к перехвату стратегической инициативы одной из сторон?

К сожалению, чудеса в военном деле случаются гораздо реже, чем того хотелось бы генералам. Да и любому чуду всегда предшествует тщательная подготовка и круглосуточная работа штабов, а также тыловых служб и специалистов по логистике. К тому же украинско-российская война перешла на качественно новый этап – в войну на истощение. То есть сейчас все решается не столько на поле боя, сколько в высоких кабинетах политиков. Успехи украинской армии вполне возможны, но обвал фронта с катастрофическими для Москвы последствиями сегодня маловероятен. Несмотря на родовые пятна российской армии, многократно умноженные за последние годы, она еще представляет из себя серьезную силу, пусть и берет в основном массовостью. Не вторая армия мира, конечно, но в глухой обороне вполне себе еще ничего за счет превосходства в складских запасах и в мобилизационном резерве. Так что если российское командование не совершит грубых ошибок, фронт они смогут держать как минимум до весны-лета следующего года. У Киева ситуация сложнее. Во-первых, предоставленный им Западом ресурс конечен. Во-вторых, тот же Запад давит на них, требуя успехов на фронте вот прямо «вынь да положь». Что не может негативно не сказываться на действиях украинского командования, в этом случае подчиняющегося не столько логике войны, сколько политической необходимости.