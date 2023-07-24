Украина наступает. Россия сопротивляется. Запад требует побед третья мировая
Одним из самых обсуждаемых вопросов сейчас является дальнейшая судьба наступления украинской армии. Российская сторона утверждает, что оно уже отбито, украинцы настаивают на том, что оно продолжается в запланированном формате и еще не достигло полной силы.
Использовать нынешнюю новостную ленту для объективной оценки состояния дел на украинско-российском фронте совершенно невозможно – туман войны, господа, густой туман войны. И в этом тумане каждый найдет для себя то, что больше всего отвечает его настроениям и симпатиям, от отбитых на голову российских Z-патриотов до людей, желающих победы Киева.
Поэтому откажемся от новостных сообщений различных источников и поговорим о другом – как украинское наступление коррелируется с военной наукой. Ведь как говорил Карл фон Клаузевиц, «военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно», еще в те времена обозначив серьезный разрыв между сухой военной теорией и практикой боевых действий.
Начать следует, как представляется, с главного вопроса: успела ли к началу наступления помощь Запада и была ли она достаточной, чтобы обеспечить качественный перевес для наступления украинской армии?
Да, помощь в целом успела. Нет, для обеспечения качественного перевеса и преодоления линий обороны, созданных российской армией, пресловутой «линии Суровикина», она была недостаточной. Но вряд ли это может быть поставлено в вину Западу, поскольку украинско-российский конфликт по своим масштабам – вещь для НАТО аналогов не имевшая с середины прошлого века. И потому на складах попросту не оказалось необходимого количества вооружений, поставка которых могла бы обеспечить этот самый качественный перевес.
Российское же командование поступило в привычных для себя традициях – набило передовую линию обороны пехотой и насытило ее не самыми современными видами вооружений. То есть сделало ставку на массовость и низкое качество, что нивелировало превосходство украинцев в суперсовременных, но дорогих западных образцах.
К тому же эти образцы – не все побеждающее «чудо-оружие», пусть и дают значительное преимущество на поле боя. Максимальный эффект от него обеспечивается, если оно: а) применяется внезапно и на узком участке фронта; б) массировано; в) в тесной координации с действиями других сил и средств. Видимо, сочетания этой триединой задачи и не удалось достичь украинскому командованию, что и не позволило ему добиться сколько-нибудь серьезных прорывов ни на одном участке фронта.
Еще два серьезных фактора, негативно сказавшихся на ходе наступления. Украинская логистика все еще не приведена к единому стандарту НАТО. В реальности это означает, что даже если ВСУ нащупают точку прорыва, у них не будет возможности подтянуть к нему достаточное количество войск, резервных сил и артиллерии.
Кроме того, украинская армия по-прежнему испытывает серьезные проблемы с системами разминирования и преодоления инженерных заграждений, что ведет к серьезным потерям и практически не дает ей сколько-нибудь серьезно продвигаться, прорывая оборону противника.
И наступает время для главных вопросов: Утратили ли ВСУ наступательную инициативу? Стоит ли ожидать на украинско-российском фронте серьезных прорывов, которые могут привести к перехвату стратегической инициативы одной из сторон?
К сожалению, чудеса в военном деле случаются гораздо реже, чем того хотелось бы генералам. Да и любому чуду всегда предшествует тщательная подготовка и круглосуточная работа штабов, а также тыловых служб и специалистов по логистике. К тому же украинско-российская война перешла на качественно новый этап – в войну на истощение. То есть сейчас все решается не столько на поле боя, сколько в высоких кабинетах политиков.
Успехи украинской армии вполне возможны, но обвал фронта с катастрофическими для Москвы последствиями сегодня маловероятен. Несмотря на родовые пятна российской армии, многократно умноженные за последние годы, она еще представляет из себя серьезную силу, пусть и берет в основном массовостью. Не вторая армия мира, конечно, но в глухой обороне вполне себе еще ничего за счет превосходства в складских запасах и в мобилизационном резерве. Так что если российское командование не совершит грубых ошибок, фронт они смогут держать как минимум до весны-лета следующего года.
У Киева ситуация сложнее. Во-первых, предоставленный им Западом ресурс конечен. Во-вторых, тот же Запад давит на них, требуя успехов на фронте вот прямо «вынь да положь». Что не может негативно не сказываться на действиях украинского командования, в этом случае подчиняющегося не столько логике войны, сколько политической необходимости.
Но ситуация такова, что в перспективе Украина вполне может рассчитывать на победу, причем именно на поле боя. Украинцы быстро обучаются и проводят работу над ошибками. Российская же военная машина застыла в своем развитии, а всякая инициатива в ней не приветствуется. К тому же российский военно-промышленный комплекс остановился в своем развитии. И новейших образцов, которые могли бы стать прорывом в современных технологиях, в промышленном масштабе ни разрабатывать, ни производить попросту не способен.
Время работает на Киев. Просто не стоит его слишком торопить. Как не стоит и выдвигать завышенные ожидания. Война – это прежде всего тяжелая каждодневная работа. Которая, как ни покажется это странным, не любит спешки и, что может показаться парадоксальным, штурмовщины.