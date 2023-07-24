Вместе с тем и всеобъемлющая поддержка Киева несет определенные риски для администрации Байдена. Президент США называет войну между Украиной и Россией борьбой между демократией и авторитаризмом и уже санкционировал выделение Киеву военной помощи более чем на 40 млрд долларов. Поскольку ни Россия, ни Украина не проявляют склонности к переговорам, у Белого дома пока мало вариантов, кроме как продолжать действовать в том же русле и надеяться либо на новые успехи ВСУ на поле боя, либо на новые политические трещины в Москве, отмечает WSJ.

Согласно информации источника, под вопросом находятся способность и решимость Запада продолжать поставки оружия украинской армии. «Бесспорно, когда дела идут хорошо, легче оказывать поддержку», — цитирует газета Джона Хербста, бывшего посла США в Украине, а нынче сотрудника американского аналитического центра Atlantic Council. Однако, по его словам, у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставки вооружений. Сворачивание помощи Украине и допущение даже частичной победы России «станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который затмит даже вывод войск из Афганистана», — добавляет Хербст.

При этом высокопоставленный европейский чиновник, имя которого не приводится, в беседе с изданием отметил, что его правительство не рассчитывает на то, что украинцы смогут вытеснить российские войска со всей восточной Украины или вернуть Крым, хотя и не исключает полностью такой возможности.

Еще одна проблема, стоящая перед США и их союзниками, — это сокращение арсеналов боеприпасов. Именно с желанием частично компенсировать дефицит связаны поставки Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов.

По мнению одного из западных дипломатов в Вашингтоне, Америке, по-видимому, придется признать, что война в Украине не закончится в ближайшее время, и союзникам необходимо готовиться к снабжению Киева вооружениями в случае конфликта, который может продлиться еще годы.

«Единственный реальный ответ - это мобилизация промышленности, которая даст украинцам и россиянам четкий сигнал о том, что у украинцев всегда будет достаточно того, что им нужно», — сказал он.

Цитируя заместителя премьер-министра Канады Кристию Фриланд, сказавшую: «Мое главное опасение по поводу Украины — это мы сами», WSJ резюмирует, что главный вопрос состоит в том, хватит ли у США и их союзников решимости продолжить поддержку Украины или тем более расширить ее, если наступление ВСУ не достигнет прогресса, которого от них ожидают.