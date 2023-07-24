Новый глава МИД Китая едет в Турцию

Новый глава МИД Китая Ван И посетит с визитом Турцию. В повестке переговоров двусторонние отношения, региональные и международные вопросы. Об этом сообщил турецкий МИД в своем Twitter.

«Все аспекты двусторонних отношений, текущие региональные и международные вопросы планируется обсудить на переговорах министров иностранных дел Турции и КНР Хакана Фидана и Ван И», - говорится в заявлении.