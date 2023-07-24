Бывший так называемый «секретарь Совбеза» карабахских сепаратистов, один из политических и общественных лидеров в Ханкенди Самвел Бабаян призывает принять предложения правительства Азербайджана о необходимости доставки продовольственных грузов по аскеранской дороге из Агдама. Об этом сообщает армянское издание «Грапарак».

С этой целью Бабаян возобновил встречи со своими сторонниками и представителями «правительства сепаратистов».

По сообщению, Бабаян активно мобилизует своих сторонников с целью смещения с должности «госминистра» Гургена Нерсисяна. Сам Бабаян хочет занять этот пост и убедить карабахских армян принять предложение азербайджанской стороны.