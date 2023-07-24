Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут, что мятеж ЧВК «Вагнер» и неспособность Кремля оперативно на нее среагировать дают основание полагать, что возможности президента РФ Владимира Путина сплотить российскую элиту постепенно ослабевают.

ISW ссылается на издание The Washington Post, которое писало, что Путин не отдавал приказов в течение большей части 24 июня, несмотря на предупреждение российских спецслужб о вероятности мятежа минимум за два-три дня до него.

По сообщению, Путин и Кремль не отреагировали оперативно на мятеж «вагнеровцев» 24 июня, оставив местным российским чиновникам принимать решения относительно похода так называемой ЧВК на Москву.

Специалисты пришли к выводу, что отсутствие реакции Кремля и Путина говорит о том, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову российскому военному руководству и, вероятно, был крайне ограничен в возможности быстро положить конец мятежу.

Кремль, вероятно, осознает, что его неспособность своевременно реагировать показал степень нестабильности режима, и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии, чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.

Кроме того, говорится в отчете, неспособность Путина действовать быстро также свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности сплотить вокруг себя российские элиты, и может указывать на то, насколько разрозненной стала внутренняя кремлевская политика.

Президент России Владимир Путин продолжил выражать обеспокоенность потенциальными угрозами, которые могут возникнуть со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.