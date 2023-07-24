«Путин показал неспособность сплотить элиту» ISW
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут, что мятеж ЧВК «Вагнер» и неспособность Кремля оперативно на нее среагировать дают основание полагать, что возможности президента РФ Владимира Путина сплотить российскую элиту постепенно ослабевают.
ISW ссылается на издание The Washington Post, которое писало, что Путин не отдавал приказов в течение большей части 24 июня, несмотря на предупреждение российских спецслужб о вероятности мятежа минимум за два-три дня до него.
По сообщению, Путин и Кремль не отреагировали оперативно на мятеж «вагнеровцев» 24 июня, оставив местным российским чиновникам принимать решения относительно похода так называемой ЧВК на Москву.
Специалисты пришли к выводу, что отсутствие реакции Кремля и Путина говорит о том, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову российскому военному руководству и, вероятно, был крайне ограничен в возможности быстро положить конец мятежу.
Кремль, вероятно, осознает, что его неспособность своевременно реагировать показал степень нестабильности режима, и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии, чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.
Кроме того, говорится в отчете, неспособность Путина действовать быстро также свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности сплотить вокруг себя российские элиты, и может указывать на то, насколько разрозненной стала внутренняя кремлевская политика.
Президент России Владимир Путин продолжил выражать обеспокоенность потенциальными угрозами, которые могут возникнуть со стороны ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.
Как отмечают аналитики, решение Путина продлить встречу с Лукашенко, вероятно, свидетельствует о том, что российский президент продолжает беспокоиться по поводу «Вагнер», и, похоже, Лукашенко не сумел рассеять его опасения. Также, по мнению аналитиков, Лукашенко, вероятно, стремится использовать свою власть над ЧВК, чтобы добиться уступок от Путина. В частности, он пытался использовать беспокойство Путина на протяжении всего визита в Россию, чтобы добиться благоприятных условий в белорусско-российских отношениях, одновременно отклонив требования Путина о более тесной интеграции в Союзное государство и поддержке войны России в Украине.
Кроме того, в обзоре обращают внимание на то, что руководство пытается уменьшить вакуум в сфере безопасности, образовавшийся после ухода «Вагнер» путем создания формализованных, но децентрализованных (региональных) военных предприятий на базе субъектов федерации.
Госдума 25 июля приняла во втором и третьем чтениях поправки к федеральному закону, регулирующему оборот оружия, которые позволят главам субъектов РФ создавать специализированные государственные унитарные предприятия.
Эксперты отмечают, что поправки позволят Путину создать предприятия на временной основе, а затем ликвидировать их, после чего эти предприятия должны будут передать все стрелковое оружие и другие виды вооружений Министерству обороны России в течение одного месяца.
Кремль, вероятно, пытается сбалансировать два конкурирующих требования безопасности – потребность в боеспособных формированиях, которые бы выполняли функции, оставленные группой «Вагнер», и желание не создавать системных угроз для российского государства, которые создало самоволие «музыкантов».