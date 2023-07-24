Завод по производству беспилотников, который строится в России при участии Ирана, может оказать существенное влияние на войну в Украине, заявили в американской разведке.

Как пишет CNN, аналитики разведывательного управления Минобороны США сообщили на брифинге небольшой группе репортеров, что строящийся завод, как ожидается, обеспечит Россию новым запасом беспилотников, который будет «на порядки больше», чем то, что она смогла закупить в Иране на сегодняшний день.

По мнению аналитиков, объект, который возводится в Татарстане, вероятно, будет завершен к началу 2024 года. Власти Ирана регулярно переправляют оборудование в Россию, помогая в строительстве завода, утверждают в разведке.

В Пентагоне считают, что на сегодняшний день Иран поставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, запасы которых Минобороны РФ уже почти полностью истощило.