Турецкую лиру продолжает лихорадить

Турецкая валюта продолжила падение в среду, теряя в цене по отношению к доллару и евро и обновляя исторический минимум, пишет турецкая газета Karar.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 11:06 по бакинскому времени турецкая лира торгуется на отметке 26,95 лиры за $1 и 29,84 лиры за €1.

Подливают масла в огонь опасения перед решением Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Ранее ЦБ Турции увеличил размер ключевой ставки до 17,5% Несмотря на это, турецкая лира продолжает чувствовать себя неуверенно и торгуется на уровне 27 лир за $1.