Экс-глава Евлаха отпущен на свободу

Об этом haqqın.az сообщил адвокат экс-главы ИВ Эльнур Велиев. По словам адвоката, его подзащитный освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Ранее Годжа Самедов обратился в Низаминский районный суд с ходатайством об освобождении от неотбытой части наказания, но суд ему навстречу не пошел.

На процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова жалоба Годжи Самедова была удовлетворена.

Годжа Самедов был арестован Службой государственной безопасности в 2019 году. Экс-главу Исполнительной власти, обвиняемого в должностных преступлениях, приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.

У Годжи Самедова есть проблемы с сердцем, за время нахождения под арестом он был трижды прооперирован.