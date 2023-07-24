Экс-глава Евлаха отпущен на свободу
Бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов отпущен на свободу. Соответствующее решение принял Бакинский апелляционный суд.
Об этом haqqın.az сообщил адвокат экс-главы ИВ Эльнур Велиев. По словам адвоката, его подзащитный освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.
Ранее Годжа Самедов обратился в Низаминский районный суд с ходатайством об освобождении от неотбытой части наказания, но суд ему навстречу не пошел.
На процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Эльмара Рагимова жалоба Годжи Самедова была удовлетворена.
Годжа Самедов был арестован Службой государственной безопасности в 2019 году. Экс-главу Исполнительной власти, обвиняемого в должностных преступлениях, приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы.
У Годжи Самедова есть проблемы с сердцем, за время нахождения под арестом он был трижды прооперирован.