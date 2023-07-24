Чиновники Пентагона настоятельно требуют, чтобы российские самолеты держались подальше от американских беспилотников после того, как один из них был серьезно поврежден в воскресенье в Сирии. Среди представителей военного истеблишмента США есть и те, кто призывает военно-политическое руководство к более решительным мерам . Об этом сообщает Newsweek.

«Мы будем и впредь призывать российские силы в Сирии… придерживаться стандартов поведения, которые ожидаются от национальных военно-воздушных сил», — сказала Сингх, отказавшись вдаваться в подробности.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам во вторник, что США «не стремятся к эскалации и войне с Россией», добавляя при этом, что нет оправдания тому, что российский самолет приближается к беспилотнику MQ-9 Reaper.

Отставной полковник ВВС США Джеффри Фишер заявил Newsweek, что Россия явно продолжает атаки на невооруженные летательные аппараты США.

«При желании Россия могла бы сбить эти самолеты с помощью ракет или артиллерийских орудий, но вместо этого, похоже, просто демонстрирует безрассудное преследование», — сказал Фишер. «Без сомнения, действия России носят эскалационный характер. Возможно, они надеются получить некоторый ответ от США, помимо уже предпринятых дипломатических усилий и сообщений, сопровождающихся применением мягкой силы. Непонятно, почему США не заняли более жесткую позицию против этих атак».

Напомним, что MQ-9 был поврежден 23 июля в Сирии, где Соединенные Штаты продолжают свои усилия по борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ). По словам Командующего Центральными ВВС генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, российский истребитель «пролетел в опасной близости» от беспилотника, когда тот выполнял контртеррористическую миссию против ИГИЛ, выпустив светящиеся авиабомбы по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper и повредив его пропеллер.

Аналогичный случай произошел 5 июля, когда, по данным Пентагона, во время выполнения тремя американскими беспилотниками MQ-9 миссии против «Исламского государства» три российских истребителя начали их преследовать. По словам американских военных, российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, а один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсажную камеру, тем самым снизив способность оператора безопасно управлять летательным аппаратом.