Депутат прокомментировал арест брата

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на своей странице в Facebook прокомментировал арест своего брата, председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу.

«Верю, что расследование будет объективным, и в соответствии с принципами правового государства будет принято справедливое решение», - написал Байрамов.

«С сегодняшнего дня я нахожусь в Баку и уже могу отвечать на вопросы уважаемых журналистов. Отмечу, что спекулятивные заявления, распространяемые во время моего отсутствия в стране рядом фигур и новостных порталов, которые не воспринимаются всерьез в обществе, вызывают сожаление», - отметил он.