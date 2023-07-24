Москва рассчитывает, что контакты с Баку и Ереваном, о которых было условлено на прошедшей накануне встрече глав МИД трех стран, состоятся в ближайшие месяцы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Процесс примирения двух братских для России народов должен охватывать и гуманитарную сферу. Как было отмечено в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 31 октября 2022 года, важно формировать позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ, религиозных лидеров Азербайджана и Армении при российском содействии, а также для запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран", - сказала Захарова.

По ее словам, "армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, как мы все прекрасно видим и понимаем, но альтернативы миру нет".