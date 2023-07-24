В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки

Следствию удалось доказать причастность чиновника к коррупционным схемам. По данным китайских СМИ, он получал деньги от компаний и частных лиц, а взамен решал земельные вопросы и помогал в оформлении строительных проектов.

Такие соглашения он заключал с 2001 года, когда еще занимал пост заместителя главного окружного магистрата. Не исключено, что казнь политическому деятелю заменят на пожизненный срок после двухлетнего испытательного срока. Помимо этого, Чжоу Цзянъюна лишат политических прав, а его имущество будет полностью конфисковано.