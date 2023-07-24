Омбудсмен Азербайджана получил новые полномочия

В Азербайджане расширены полномочия уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Это отражено в поправках в законодательстве, утвержденных распоряжением президента Азербайджана.

Согласно поправкам, омбудсмену поручено выполнение функций независимого контрольного механизма по мониторингу и содействию реализации Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Конвенции о правах детей.

При этом омбудсмен может проводить анализ процесса реализации государственных программ, стратегий, национальных планов действий и концепций в области прав человека и направлять свои мнения и предложения в учреждение, осуществляющее мониторинг и оценку.

Согласно закону, за 30 дней до истечения срока полномочий омбудсмена президент Азербайджана вносит в Милли Меджлис кандидатуру трех человек для избрания нового Уполномоченного. Милли Меджлис примет решение об избрании в течение 15 дней.

Еще омбудсмен получил полномочия по принятию мер в связи с рассмотрением жалоб путем приглашения представителей муниципалитетов и других учреждений. О принятых мерах и результатах, связанных с рассмотрением жалобы, уполномоченный обязан в письменной форме проинформировать заявителя в течение 10 рабочих дней.

Также омбудсмен может запросить необходимую информацию (документы, материалы) или их копии у обладателей информации при рассмотрении жалобы на нарушение права на доступ к информации.