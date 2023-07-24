Глава ЦБА о «выявленных недочетах» в бакинском филиале Bank Melli Iran

Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran. Об этом на пресс-конференции сказал журналистам председатель ЦБА Талех Кязымов.

«Мы выявили ряд недочетов, поэтому некоторые операции банка были ограничены. Закрытие банка не предусматривается, он отвечает нормативным требованиям и не создает риск для финансового сектора. Банк может продолжать функционировать после устранения выявленных недочетов», - сказал Кязымов.

Глава ЦБА добавил, что проверки в основном касались легализации денег, полученных преступным путем, и применения законодательства Азербайджана в этой сфере.