Россия хочет всеобъемлющего партнерства с Азербайджаном

Прочное и тесное взаимодействие России и Азербайджана является одним из ключевых элементов стабильности на Южном Кавказе, сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«После подписания российско-азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии наши связи развиваются на качественно новом уровне.

Мы сообща работаем над тем, чтобы потенциал этого стратегического документа был раскрыт полностью, а наше партнерство имело всеобьемливающий характер. Прочное и тесное взаимодействие России и Азербайджана безусловно является одним из ключевых элементов стабильности и на Южном Кавказе», - сказала Захарова.

Захарова также отметила, что миссия ЕС в Армении (на границе с Азербайджаном) не вносит вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном.