Задержан недобросовестный врач: помогал призывникам уклоняться от службы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в Национальном центре гематологии и трансфузиологии, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что Сулейман Губадлы в период работы в указанном учреждении в 2022-2023 годах получил денежные средства от лиц, обратившихся к нему в связи с уклонением от действительной военной службы без законных оснований, менял взятые у них образцы крови для лабораторного исследования, представлял в подведомственные учреждения Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу ложные результаты о том, что эти лица являются носителями талассемии, тем самым организовал уклонение от военной службы и совершил иные противоправные действия.

Сулейман Губадлы привлечен в качестве обвиняемого по статьям 178.2.2, 178.2.3 (повторное мошенничество с использованием служебного положения), 320.1 (подделка официальных документов) и 32.3, 321.1 (уклонение от прохождения военной службы) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, совершивших противоправные действия, продолжаются.