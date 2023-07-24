Турция модернизирует азербайджанские Су-25

Между Министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией TUSAŞ подписано соглашение о модернизации истребителей Су-25. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Как сообщает агентство, в рамках проекта, за которым пристально следят главы государств двух стран, уделяется особое внимание максимально эффективному использованию возможностей турецкой оборонной промышленности.

Выступая на церемонии подписания, председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн сказал, что соглашение направлено на интеграцию систем управляемых боеприпасов турецкого производства и модернизацию самолетов, находящихся на вооружении командования ВВС Азербайджана.

Гёргюн заявил, что осуществляемый проект укрепит крепкие братские узы с дружественным и братским Азербайджаном.