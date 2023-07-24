Москва уверена, что вмешательство Североатлантического альянса «надолго отодвинет урегулирование на Южном Кавказе и принесет дестабилизацию». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается вопроса о контактах армянских официальных лиц с Пентагоном, то видим, что страны НАТО, включая США и Турцию, проявляют повышенный интерес к Южному Кавказу.

Уверены, что вовлечение альянса в дела региона принесет дестабилизацию и отодвинет полноценное, полноформатное, полнокровное мирное урегулирование надолго», - сказала она.

Захарова добавила, что «ни со стороны Брюсселя, ни со стороны США – в плане их посредничества – нет никаких результатов, которые привели бы к стабилизации в регионе Южного Кавказа».