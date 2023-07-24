Прогноз погоды на завтра
27 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и изморось, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 27-32° тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы и туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.