Молдова высылает 18 российских дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала, уточнил МИД Молдовы. В посольстве России останется 10 дипломатов и 15 технических сотрудников, сообщило Министерство иностранных дел Молдовы. Сотрудники посольства должны покинуть страну до 15 августа. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску на заседании правительства, передает Sputnik Молдова.

Министр иностранных дел и вице-премьер Молдовы Нику Попеску объяснил решение властей сократить число российских дипломатов подозрениями в причастности некоторых из них к шпионажу.

"Важно, чтобы дипломатические службы были ориентированы на развитие хороших отношений, иначе когда действия направлены на дестабилизацию и они не связаны с дипломатической деятельностью, это сложно. Мы договорились о необходимости ограничить количество аккредитованных дипломатов из России", — сказал Попеску.

Он отметил, что в течение многих лет Молдова была «объектом враждебных действий» России, большинство из которых осуществлялось через посольство в Кишиневе. Министр добавил, что представители российского посольства уже проинформированы об этом решении.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже пообещала ответные меры. Россия «не оставит без ответа» решение Молдовы сократить численность посольства РФ, это «очередной шаг Кишинева к разрушению двусторонних отношений», заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа. Это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима», - сказала Захарова.

«Что касается так называемого расследования, в котором содержится голословное обвинение в адрес российского посольства в Кишиневе и его сотрудников в шпионской деятельности, это какой-то опус, фэнтезийный рассказ, он к реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года», - заявила она.

Напомним, накануне МИД Молдовы обратил внимание на расследование Jurnal TV и The Insider, в котором утверждается, что «большое количество антенн» на здании посольства РФ в Кишиневе используется для сбора информации. В связи с публикацией Молдова решила вызвать в МИД посла России Олега Васнецова.

Представители российского посольства отвергли эти обвинения, заявив, что с сожалением относятся к подобным заявлениям молдавских чиновников. При этом они подчеркнули, что обвинения России в дестабилизации уже давно стали «визитной карточкой» в рамках скоординированной антироссийской линии стран Запада.