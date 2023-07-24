В Минздраве встретились с отправляющимися в летний лагерь в Израиль детьми

14:25

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с отправляющимися в летний лагерь в Израиль подростками, болеющими сахарным диабетом. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Израиля в нашей стране Джордж Дик. В ходе встречи, прошедшей в теплой атмосфере, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что регулярные встречи с представителями Израиля способствуют дальнейшему укреплению дружественных отношений между нашими странами. Министр высоко оценил основанный на гуманных принципах шаг по организации летнего лагеря в Израиле для детей и подростков, болеющих сахарным диабетом.

Было подчеркнуто, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание и заботу защите здоровья детей и подростков: «В результате такой заботы предпринимаются необходимые меры по обеспечению детей медицинскими услугами, отвечающими высоким стандартам». Министр также подчеркнул, что первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева придает большое значение вопросам здоровья населения, особенно детей: «Одним из важных направлений государственной поддержки в области охраны здоровья детей и подростков является лечение и реабилитация детей, болеющих сахарным диабетом». Пожелавший удачной поездки подросткам Теймур Мусаев выразил уверенность, что данное мероприятие оставит неизгладимый след в их памяти и в то же время сыграет важную роль в дальнейшей реабилитации их здоровья: «Каждый из нас сталкивается с различными испытаниями в жизни. Эти испытания подталкивают к большей решительности и уверенности в своих силах. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо с оптимизмом смотреть в будущее».

В завершение министр здравоохранения отметил важность организации подобных мероприятий для детей и подростков в обеих странах. В свою очередь, посол Джордж Дик высоко оценил заботу азербайджанского государства по созданию условий для всестороннего развития детей. Было отмечено, что для участия в данном международном проекте в первую очередь были отобраны азербайджанские дети и подростки.