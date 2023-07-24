Российские войска прорвали оборону ВСУ в Луганской области

Российские войска прорвали оборону ВСУ западной части Луганской области, об этом пишет журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке со ссылкой как на украинские, так и российские источники.

«Плохие новости из западной части Луганской области, где российские силы вторжения продвинулись на 6 км и захватили еще три украинских села. Новости подтверждают как украинские, так и российские источники», — пишет немецкий журналист у себя на странице в Twitter.