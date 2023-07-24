Российские войска прорвали оборону ВСУ в Луганской области
Российские войска прорвали оборону ВСУ западной части Луганской области, об этом пишет журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке со ссылкой как на украинские, так и российские источники.
«Плохие новости из западной части Луганской области, где российские силы вторжения продвинулись на 6 км и захватили еще три украинских села. Новости подтверждают как украинские, так и российские источники», — пишет немецкий журналист у себя на странице в Twitter.
Bad news from western Luhansk oblast where Russian invasion forces advanced up to 6 km and captured three more Ukrainian villages.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 25, 2023
Advance is confirmed by both Ukrainian and Russian sources. pic.twitter.com/Qo93BN8bid