Сторонников ИГИЛ задержали в Грузии
Служба госбезопасности Грузии задержала двух граждан страны по подозрению в террористической деятельности, сообщает Контртеррористический центр СГБ страны.
Задержанных подозревают в связях с террористической группировкой ИГИЛ. Спецоперация проводилась одновременно в двух регионах Грузии.
Согласно сообщению, в ходе следственных действий изъяты флаги с символикой террористической организации, различные виды электронных носителей информации. Кроме того, из мест жительства задержанных изъяты боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, сообщили в СГБ Грузии.