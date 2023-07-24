Еще один азербайджанский солдат покончил с собой обновлено 17:09
В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Тельман Эюбов покончил с собой, застрелившись из огнестрельного оружия.
По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены незамедлительно необходимые следственные действия.
*** 15:21
В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве военнослужащего N-ской воинской части Минобороны, солдата Илькина Алекперова.
По факту Бакинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.
Следствие по делу продолжается.