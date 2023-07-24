В то время как существует множество версий, которые объясняют причины неуспеха украинского контрнаступления, многие эксперты указывают, что главная вина лежит на самом НАТО: альянс торопил ВСУ c началом своего наступления, а затем не смог в полном объеме подготовить украинские силы к ее проведению, об этом пишет Newsweek.

Скорость украинских завоеваний в прошлом году к северу от Киева вскоре после полномасштабного вторжения России, а затем в сентябре в Херсонской и Харьковской областях породила надежды на то, что в своем новом наступлении Киев вскоре сможет отвоевать у России сопоставимый кусок.

Поставки союзниками оборудования, таких как HIMARS, танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Bradley, подкрепили ожидания успеха контрнаступления.

Однако, в отличие от прошлогодних наступлений, когда Украина заявила об освобождении 4600 квадратных миль в период с 6 сентября по 2 октября, в ходе контрнаступления, начавшегося более семи недель назад, было отвоевано около 80 квадратных миль и восемь населенных пунктов.

Хотя этому относительному неуспеху есть множество причин, в том числе сила российской обороны и наличие мощных оборонительных сооружений, некоторые эксперты указывают на менее очевидный фактор: виновато само НАТО. По их словам, альянс отодвинул произвольный срок для контратаки, а затем не смог полностью подготовить украинские силы к ее проведению.

«Справедливо будет сказать, что для Украины все идет не так гладко, как им хотелось бы», — сказал Newsweek Глен Грант, военный аналитик, который консультировал украинские вооруженные силы.

Стоит отметить, что в западных средствах массовой информации все чаще проявляется недовольство союзниками Киева темпами контрнаступления. На днях The Wall Street Journal сообщал, что медленное наступление ВСУ становится испытанием для стратегии президента Байдена, предполагающей вливания миллиардов долларов военной помощи в Украину. Под вопросом находятся способность и решимость Запада продолжать поставки оружия украинской армии.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявлял, что его «бесят» заявления, в которых контрнаступление Украины называют «медленным». По словам Валерия Залужного, боевые действия — «это не шоу», а каждый отвоеванный метр добывается кровью.