Юлия Медведева, специально для haqqin.az 15:44

Министр обороны РФ прибыл в КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Северокорейские источники отмечают, что в аэропорту Пхеньяна Шойгу встречали генерал армии КНДР Кан Сун Нам и рота почетного караула. Интересная жизнь наступила у российских высших чиновников. Кого-то заставляют разучивать канкан перед делегациями из Африки, кого-то, как Сергея Шойгу, отправляют побираться в Северную Корею. Причем «побираться» здесь не фигура речи, а самая что ни на есть суровая правда жизни.

Кремлю были абсолютно параллельны и 50-я, и 60-е годовщины «победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов», на которые он отправлял делегации второстепенных чиновников. А вот на 70-летие срочно потребовалось отправить самого Сергея Шойгу, несгибаемого российского министра обороны. Несгибаемого потому, что ни неудачи на фронте, ни ураган критики не могут поколебать его положения. Официальная цель его визита в Пхеньян – участие в торжественных мероприятиях – разумеется, лишь прикрытие реальных задач, которые поставил перед ним российский президент. А именно получение от северокорейцев тамошних дронов, артиллерийских снарядов и корейских рабочих «для восстановления новых территорий», то есть частей Украины, временно оккупированных российскими войсками. Завербовать на работу в которых достаточное количество трудовых ресурсов у российских властей никак не получается – ответственные лица воруют, а работать за гроши в зонах повышенной опасности даже непритязательные таджики отказываются. Поскольку мало того, что работать приходится практически «за еду», так еще и добровольно не уволиться. На «новых территориях» въезд на работу – рубль, а увольнение – все десять, только с разрешения высокого начальства. Крепостное право как оно есть. Северокорейцы в таком случае – лучший и гораздо более удобный вариант. Им-то, испытавшим на себе все прелести «идей чучхе», к такому не привыкать. И если сегодня Сергей Шойгу чувствует себя среди северокорейского генералитета как дома, то любой рядовой трудового отряда из КНДР тем более почувствует себя на «новых территориях» как дома: работа есть, дисциплина опять же, трехразовое питание, тем более спецодежду выдадут. А что еще простому подданному луноликого Ким Чен Ына, «Прославленного Полководца, сошедшего с небес», «Блистательного товарища» и так далее для счастья надо? Тем более, когда его как крепостного передают в собственность «Великому геополитику» и прочее?