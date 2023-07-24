Турция и Таджикистан подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Оборонные ведомства Турции и Таджикистана подписали соглашение об оборонном сотрудничестве и протокол реализации финансовой помощи. Подписи под документом поставили министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, сообщает агентство «Анадолу».
Соглашения были достигнуты по итогам переговоров глав ведомств на полях 16-й международной оборонной выставки IDEF в Стамбуле.
В Стамбуле проходит 16-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2023. Выставка, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, проходит в выставочном центре TÜYAP.