Чехия требует у России арендную плату

Дипломатический сервис МИД Чехии направил в пражский суд иск против России о возвращении средств, полученных Россией вследствие "неосновательного обогащения" за последние три года в размере более 53 млн крон (2,4 млн долларов). Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

По его словам, Чехия не получила официальный ответ от представителей России на предыдущие досудебные обращения.

Кабмин Чехии 17 мая отменил девять распоряжений правительства социалистической Чехословакии, принятых в 1970-1980-е годы, согласно которым СССР были бесплатно предоставлены для использования в дипломатических целях участки на территории республики. Утверждается, что Москва сейчас использует эти участки не по их прямому назначению, поэтому нет повода для их дальнейшего бесплатного предоставления.

На земельных участках, за аренду которых чешское государство будет требовать от российской стороны плату, расположены комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге, а также здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно. Здания бывших консульств России лишились дипломатического статуса в мае 2022 года.