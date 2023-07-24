Специалист Минздрава о заболеваниях щитовидной железы у детей

При позднем обнаружении проблем с щитовидной железой у новорожденных детей может возникнуть пожизненная отсталость в умственном развитии. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил специалист Минздрава, детский эндокринолог Азад Акперзаде в прямом эфире на странице министерства в Instagram.

По его словам, есть много случаев генетической передачи этого заболевания детям. Родители должны обратиться к врачу при первом появлении симптомов у детей, чтобы можно было провести лечение.

Акперзаде отметил, что операция не является полным решением в лечении щитовидной железы у детей.

«Во время операции мы вырезаем лишь часть щитовидной железы. Операция – подходящий вариант для избавления ребенка от более болезненного процесса. Остальной лечебный процесс проводится с помощью лекарственных препаратов», — добавил специалист.

Акперзаде дал информацию о симптомах заболевания и рекомендовал держать под контролем вес и развитие ребенка, в том числе вопросы, связанные с нервной системой и питанием: «Удивительно, что дети болеют этим заболеванием? Да, недуг проявляется, даже у новорожденных. Если функция железы замедлена, мы доводим ее до нормального состояния. Если работает быстро, тоже возвращаем к нормальным показателям. Мы можем исправить это с помощью лекарств. Но если заболевание упускается из вида у новорожденных, может возникнуть пожизненная умственная отсталость. Вот почему вам нужно быть осторожными. Не все заболевания щитовидной железы связаны с зобом».