Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у чемпиона Польши

Сегодня в 22:15 по бакинскому времени в польском городе Ченстохова начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Ракувом» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Лукасом Фендрихом.

Напомним, «Карабах» в 1-м раунде прошел команду «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара, одержав две победы – 2:1 и 4:0.

«Ракув» играл с эстонской «Флорой» и тоже дважды победил – 1:0, 3:0.

Интересная статистика: «Карабах» до этого четыре раза пересекался в еврокубках с польскими клубами, и во всех случаях азербайджанская команда одерживала общую победу. В семи матчах было добыто пять побед при одной ничьей и одном поражении. Разница мячей – 16:7.

«Ракув» впервые достается азербайджанским клубам. Это и неудивительно, учитывая то, что команда из Ченстоховы лишь третий сезон играет в еврокубках. «Ракув» дебютировал на континентальной арене в 2021 году.

В прошлом сезоне команда впервые стала чемпионом Польши. Тренирует соперников «Карабаха» 32-летний Давид Шварга.