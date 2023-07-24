Али Ахмедов встретился с премьером Кыргызстана
Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов в рамках визита в Кыргызстан встретился с председателем Кабинета Министров этой страны Акылбеком Жапаровым.
На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего развития азербайджано-кыргызского взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах.
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