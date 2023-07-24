«Вагнер» вербует белорусов для похода на Европу

Обосновавшийся в Беларуси ЧВК «Вагнер» вербует среди местного населения наемников, готовых воевать против Литвы и Польши, сообщает Национальный центр сопротивления Беларуси со ссылкой на белорусских военных, которые сейчас проходят обучение под руководством инструкторов-«вагнеровцев».

По словам белорусов, одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории сопредельных с Беларусью государств, в частности, Польши и Литвы.