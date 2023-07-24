Ожесточенные бои в Запорожье: ВСУ вклинились в линию обороны России

Украинские силы смогли вклиниться в первую линию обороны России, заявили российские официальные лица. Продолжаются тяжелые и ожесточенные бои на фоне крупного наступления на южном фронте в Запорожской области , об этом сообщает CNN со ссылкой на российские источники.

«На Ореховском участке Запорожского фронта в наступлении противником было задействовано не менее 100 единиц бронетехники», — сообщил в Telegram в среду член созданной РФ Запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Запорожский фронт — началась вторая волна контрнаступления ВСУ», — подчеркнул Рогов. Он отметил, что украинские военные пытаются прорвать оборону ВС РФ на ореховском направлении.

«На данный момент в результате нескольких волн атак в районе н.п. Работино на более чем 100 единицах бронетехники, включая танки, БМП, БТР и ББМ, противнику удалось вклиниться на трех участках нашей первой линии обороны», - отметил Рогов.

Далее он подчеркнул, что российские силы использовали весь свой арсенал, включая авиационные удары, чтобы дать отпор проводившим штурм украинским подразделениям, которые, как он утверждал, были оснащены и обучены на Западе.

«Наши ребята встретили противника минометным и артиллерийским огнем, по полной работают расчеты ПТРК, в дело включилась фронтовая авиация. Бойцы этих бригад прошли обучение за границей, а сами бригады оснащены западной военной техникой, в том числе танками «Леопард» и БМП «Брэдли». Сейчас в этом районе идут тяжелые ожесточенные бои высокой интенсивности», — написал он.

Российский военный блогер Рыбарь сообщает, что интенсивность боев в этом районе несколько снизилась, добавив, что российские войска смогли удержать свои позиции.

Украинские официальные лица и источники пока не комментируют это предполагаемое наступление.

Новость об атаке ВСУ крупными силами на запорожском направлении появилась на фоне недовольства Бундесвера (ВС Германии) действиями украинской армии. В частности, в секретном документе, опубликованном немецкими СМИ, критиковалась тактика ВСУ атаковать малыми группами, без задействования основных обученных и вооруженных западной коалицией сил. По мнению Минобороны ФРГ, их не стоит дробить, чтобы атаковать малыми силами, как это делает Украина.