Азербайджан призвал Индию не поставлять смертоносное оружие Армении

В тот период, когда Азербайджан ведет переговоры с Арменией о мирном договоре, поставки Индией смертоносного оружия в эту страну открывают путь к милитаризации Армении и обострению ситуации, препятствуют установлению устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

«Это не соответствует внешней политике Индии, основанной на нормах и принципах международного права, заявленных ею самой, а также историческим «Бандунгским принципам» Движения неприсоединения, к которому присоединилась Индия», - подчеркнул Гаджиев.

Он призвал посла Индии довести до сведения официального Дели серьезную обеспокоенность азербайджанской стороны и пересмотреть решение Индии о поставках в Армению смертоносного оружия.