Новые санкции против Беларуси

Послы Европейского союза сегодня согласовали введение новых санкций против Беларуси за ее причастность к войне в Украине. Об этом сообщает на странице в X (Twitter) председательство Испании в Совете ЕС.

«Сегодня послы ЕС договорились о введении ограничительных мер, учитывая ситуацию в Беларуси и причастность Беларуси к российской агрессии против Украины. Эти меры предусматривают включение в списки физических и юридических лиц», - говорится в сообщении.