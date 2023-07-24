«Азербайджанская промышленная корпорация» вышла на новый уровень

Одной из основных задач, поставленных перед ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», является обеспечение снабжения алюминиевой промышленности местным сырьем и материалами и проведение исследований, исследований новых технологий, организация испытаний и других подобных работ с целью снижения зависимости алюминиевой промышленности от импорта.

С этой целью на Зейликском алунитовом руднике, расположенном в Дашкесанском районе, продолжаются работы по исследованию минеральных ресурсов, оценке их количества, разработке месторождения с использованием современных технологий обогащения. Так, работы по утверждению объемов и определению территориального распределения ресурсов алунита, предусмотренных в 1-й фазе проекта, были выполнены в соответствии со стандартом JORC компанией Micon International Co Limited. После завершения работы было принято решение о начале реализации следующей фазы.

Затем состоялся тендер на проведение работ по обогащению алунитовой руды, лабораторное исследование методов металлургическо-химической переработки и проведение опытных испытаний. В тендере приняли участие многие всемирно известные компании в указанных областях. В результате оценки, как с точки зрения предлагаемой цены, так и с точки зрения богатого опыта, победителем была выбрана компания Worley, с ней подписали контракт.

Отмечается, что компания Worley предлагает услуги по управлению проектами, инжинирингу и консалтингу с персоналом, имеющим опыт работы во всем мире. Компания имеет особый опыт использования небокситовых или низкосортных бокситовых руд в глинисто-земляном производстве.

Компания осуществляла бокситовые проекты и исследования по всему миру - в Бразилии, Гвинее, Австралии и во многих других странах, имеет опытных экспертов по месторождениям алунита, расположенных в Канаде и Австралии. Worley сотрудничает с рядом технических лабораторий и исследовательских центров, чтобы предоставить клиентам наиболее оптимальные технические и коммерческие решения.