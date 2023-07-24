Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Юрмале начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между латвийским РФШ (Рижская футбольная школа) и азербайджанским «Сабахом».

Для бакинского клуба, занявшего в минувшем сезоне 2-е место в Премьер-лиге, это будет первый в истории матч в еврокубках.

Судить встречу будет бригада арбитров из Чехии во главе с Яном Мачалеком.

РФШ, в отличие от «Сабаха», играет в еврокубках с 2019 года. В прошлом году рижанам после вылета из Лиги чемпионов удалось пробиться в группу Лиги конференций. Там РФШ смогла отобрать очки у будущего финалиста турнира итальянской «Фиорентины» и турецкого «Башакшехира».

В нынешнем сезоне латвийцы в 1-м квалификационном раунде легко прошли «Македонию» (Северная Македония) – 4:1, 1:0.

Азербайджанские и латвийские клубы жребий в еврокубках сводил лишь дважды. В первом случае гянджинский «Кяпяз» уступил «Динабургу» (0:1, 0:1) в Кубке кубков сезона 1997/98, а во втором – историческую победу одержал «Шамкир», одолевший «Сконто» (1:2, 4:1) в Лиге чемпионов-2000/01. «Шамкир» тогда стал первой азербайджанской командой, которой удалось преодолеть раунд в Лиге чемпионов.