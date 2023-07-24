Исторический дебют «Сабаха» в Европе: матч против латвийского РФШ начался обновлено 20:00
Матч РФШ – «Сабах» начался.
*** 19:18
Стартовые составы «Сабаха» и РФШ.
«Сабах»: Юсиф Иманов, Джон Ирасабаль, Софиан Чакла, Амин Сейдиев, Боян Летич, Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Анатолий Нуриев, Кристиан, Намик Алескеров, Давит Волков.
РФШ: Павелс Штейнборс, Робертс Савалниекс, Херди Пренга, Жига Липушчек, Петр Мареш, Адам Мархиев, Стефан Панич, Исмаэль Диоманде, Седрик Куадио, Эмерсон, Андрей Илич.
*** 17:32
Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Юрмале начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между латвийским РФШ (Рижская футбольная школа) и азербайджанским «Сабахом».
Для бакинского клуба, занявшего в минувшем сезоне 2-е место в Премьер-лиге, это будет первый в истории матч в еврокубках.
Судить встречу будет бригада арбитров из Чехии во главе с Яном Мачалеком.
РФШ, в отличие от «Сабаха», играет в еврокубках с 2019 года. В прошлом году рижанам после вылета из Лиги чемпионов удалось пробиться в группу Лиги конференций. Там РФШ смогла отобрать очки у будущего финалиста турнира итальянской «Фиорентины» и турецкого «Башакшехира».
В нынешнем сезоне латвийцы в 1-м квалификационном раунде легко прошли «Македонию» (Северная Македония) – 4:1, 1:0.
Азербайджанские и латвийские клубы жребий в еврокубках сводил лишь дважды. В первом случае гянджинский «Кяпяз» уступил «Динабургу» (0:1, 0:1) в Кубке кубков сезона 1997/98, а во втором – историческую победу одержал «Шамкир», одолевший «Сконто» (1:2, 4:1) в Лиге чемпионов-2000/01. «Шамкир» тогда стал первой азербайджанской командой, которой удалось преодолеть раунд в Лиге чемпионов.