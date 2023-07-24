Тайваньcкие войска отработали нападение Китая

Как сообщает CNN, воздушно-десантные войска Тайваня имитировали действия условного противника: они высадились в аэропорту с шести вертолетов. Противостояли им подразделения сухопутных войск из 180 военных. Учения продлились 30 минут.

В завершение учений тайваньские военные «отрабатывали уничтожение оставшихся сил противника», а затем подняли флаг для «имитации успешной обороны аэропорта». В самом аэропорту временно запретили взлет или посадку самолетов, расписание восьми рейсов «скорректировали».

Имитация захвата аэропорта прошла в рамках масштабных учений «Ханьгуан», которые ежегодно проходят с 1984 года. Их цель заключается в повышении уровня обороноспособности. Минобороны Тайваня сообщает, что тем самым «силы острова готовятся к возможному вторжению со стороны Китая».