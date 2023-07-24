Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:25

Официальная Москва оценивает трехсторонние переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшие накануне при участии главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, как «позитивные и полезные». Хотя в реальности они не привели к какой-либо динамике на пути к миру между Азербайджаном и Арменией. Как заявляют обе стороны, позиции по ряду ключевых вопросов по-прежнему разделяют серьезные расхождения.

Комментируя московскую встречу, Мария Захарова, руководитель пресс-службы МИД России, отметила, что процесс примирения «двух братских для России народов» должен включать в себя также и гуманитарную сферу. «Важно формировать при российском содействии позитивную атмосферу для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров Азербайджана и Армении, а также для запуска межпарламентских контактов с целью укрепления доверия между народами двух стран, - отметила, в частности, Захарова. - Армяно-азербайджанская нормализация идет не просто, как все мы прекрасно видим и понимаем, но альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались вчера на трехсторонней встрече глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. Рассчитываем, что упомянутые контакты в ближайшие месяцы продолжатся». Сразу же следует отметить, что формула примирения, выдвинутая Захаровой от имени официальной Москвы, не нова. Еще перед 44-дневной войной пресс-секретарь МИД РФ несколько раз предлагала хоть и в ограниченном масштабе использовать ее на практике. Тогда, напомним, были организованы несколько встреч делегаций азербайджанской и армянской интеллигенции при участии официальных лиц России. В тот же период состоялись встречи на уровне экспертов и религиозных деятелей. Однако ни один из перечисленных контактов не позволил добиться прогресса в переговорном процессе и в какой-то степени изменить или смягчить агрессивную позицию Армении.

Следует понимать, что предлагаемые Захаровой контакты могут принести пользу лишь в том случае, если власти Армении и сепаратистские группировки в Карабахе примут послевоенные реалии, то есть подпишут мирный договор на условиях, выдвинутых Азербайджаном. И только после этого можно будет браться за реализацию инициатив по созданию позитивной атмосферы, направленной на примирение двух народов. В противном случае это не послужит ничему, кроме создания «позитивной атмосферы» еще на 30 лет бесплодных переговоров (разумеется, под эгидой Москвы). Другой российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин, много лет курировавший в МИД России карабахские переговоры, а в настоящее время являющийся председателем комитета Совета Федерации по международным делам, также считает, что московские переговоры были «важными и полезными», даже если они не дали ощутимых результатов. «Переговоры [главы МИД России] Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении были непростыми, но полезными, - написал Карасин в своем телеграм-канале. - Несмотря на сложности переговорного процесса по мирному договору между Баку и Ереваном, который гарантировал бы права и безопасность армян Нагорного Карабаха в контексте территориальной целостности Азербайджана, встреча в Москве была нужным и своевременным этапом. Участники вышли на договоренность о продолжении усилий трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных коммуникаций».

Глава комитета Совета Федераций по иностранным делам также добавил, что стороны «показали свой настрой на поиск решения проблем совместными силами», подчеркнув, что министры договорились активизировать контакты политологов и представителей гражданского общества. Подводя итоги очередного раунда московских переговоров, важно отметить, что если в какой-то степени они и были «полезными», то, в первую очередь, для России, которая была на время практически исключена из процесса армяно-азербайджанского мирного диалога, осуществлявшегося при посредничестве Брюсселя и Вашингтона (отдельные встречи с участием России носили скорее формальный, а не содержательный характер – ред.). Напомним, что именно в ходе переговоров, проведенных под эгидой Запада, премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился публично признать частью Азербайджана бывший Нагорно-Карабахский регион. И это, безусловно, был серьезный шаг на пути к миру: если Армения не будет настаивать на «правах и безопасности» армянских жителей Карабаха, то сохраняются шансы, что мирное соглашение может быть подписано уже в ближайшее время.