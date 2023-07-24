Охрана не отпускает президента Нигера. Он отказался подать в отставку обновлено
Президент Нигера Мохаммед Базум отказывается подписывать под давлением мятежников документ о своей отставке, сообщает телеканал Al Hadath.
Базум был задержан президентской гвардией. Вооруженные силы Нигера выдвинули ультиматум гвардии, который был отвергнут мятежниками.
Ранее офис президента Нигера заявил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.
Базум занимает профранцузскую позицию. Он был избран президентом два года назад в результате первой в истории Нигера мирной демократической передачи власти. После провозглашения независимости от Франции в 1960 году в этой западноафриканской стране произошло четыре госпереворота. Местная французская база в Нигере приведена в состояние готовности на случай вооруженных столкновений.
Экономическое сообщество западноафриканских государств осудило попытку смены власти в Нигере и призвало к немедленному освобождению избранного президента.
Нигер - одна из африканских стран, которая не стала отправлять своих представителей на саммит «Африка – Россия» в Санкт-Петербург.
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Президентская гвардия Нигера задержала главу государства Мохаммеда Базума. Армия Нигера, как утверждает офис президента, не поддержала мятеж охранников лидера африканской страны.
Президентская гвардия перекрыла доступ в резиденцию главы государства и после переговоров отказалась освободить господина Базума. По данным источника, армия "предъявила им ультиматум".
Сообщается, что в последнее время Базум рассматривал вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани.
Офис президента сообщил в Twitter, что отдельные охранники "начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии". Утверждается, что армия готова атаковать мятежников. Офис президента также сообщил, что Базум и его семья чувствуют себя хорошо.
Мохаммед Базум был избран президентом в 2021 году. При предыдущем президенте Махамаду Иссуфу работал главой МВД и МИД. Он победил на выборах и возглавил одно из беднейших государств Африки и "наиболее подверженную переворотам" страну.