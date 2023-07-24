Президент Нигера Мохаммед Базум отказывается подписывать под давлением мятежников документ о своей отставке, сообщает телеканал Al Hadath.

Базум был задержан президентской гвардией. Вооруженные силы Нигера выдвинули ультиматум гвардии, который был отвергнут мятежниками.

Ранее офис президента Нигера заявил в Twitter, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.

Базум занимает профранцузскую позицию. Он был избран президентом два года назад в результате первой в истории Нигера мирной демократической передачи власти. После провозглашения независимости от Франции в 1960 году в этой западноафриканской стране произошло четыре госпереворота. Местная французская база в Нигере приведена в состояние готовности на случай вооруженных столкновений.

Экономическое сообщество западноафриканских государств осудило попытку смены власти в Нигере и призвало к немедленному освобождению избранного президента.

Нигер - одна из африканских стран, которая не стала отправлять своих представителей на саммит «Африка – Россия» в Санкт-Петербург.